Более 110 лесных возгораний потушили в Подмосковье за пожароопасный сезон

В лесах Подмосковья официально завершился пожароопасный сезон. По сравнению с прошлым годом число лесных пожаров снизилось на 85, а их общая площадь уменьшилась на 13,25 гектара. В Комлесхозе региона уточнили, что с начала сезона на землях лесного фонда Московской области зарегистрировали 113 пожаров.

По данным региональных служб, обстановка все это время оставалась стабильной. Все возгорания оперативно обнаруживали и тушили в первые сутки, благодаря чему чрезвычайных ситуаций не возникало.

Быстрое реагирование позволило снизить среднюю площадь одного возгорания до 0,79 гектара, а среднее время от первого сообщения до начала тушения составило 48 минут при нормативе в три часа.

Всего за сезон к тушению привлекли 1,2 тысячи сотрудников лесопожарных служб и 556 единиц техники. В ведомстве сообщили, что основной причиной подавляющего большинства пожаров остаются человеческие факторы: нарушения правил пожарной безопасности и поджоги сухой травы.