Территорию сквера воинам ВОВ озеленили в Павловском Посаде

Экологическая акция «День в лесу» прошла в Павловском Посаде. Активисты высадили более 110 кустов кизильника блестящего и четыре яблони на территории сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны».

Областная акция «День в лесу» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Она прошла при поддержке «Павлово-Посадского Гофрокомбината» на территории сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны». К мероприятию также присоединилась заместитель главы округа Нина Пастушенко. Она поздравила сотрудников с профессиональным праздников — Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности и вручила награды за добросовестный труд.

Отметим, акция «День в лесу» пройдет в 370 муниципальных площадках и продлится до 29 сентября. Все адреса можно найти по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».