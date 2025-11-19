Более 110 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 10 по 17 ноября в Подмосковье провели 112 земельно-имущественных аукциона. За лоты боролись 276 участников.

Конкуренция в среднем составила 2,5 человека на объект, но в ряде случаев претендентов на покупку было в разы больше. Например, аукцион по продаже земельного участка под ЛПХ в Егорьевске собрал 10 человек.

Правила проведения торгов просты: лот получает участник, предложивший максимальную цену. Если заявка поступает только от одного кандидата, объект передают ему по стартовой стоимости.

Для тех, кто находится в поиске площадки под строительство дома, дачи или коммерческого помещения, доступен региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ. На нем размещена полная информация обо всех лотах и условия участия.

Актуальные подборки объектов, объявлений об аукционах, а также инструкции для будущих участников регулярно публикуют и в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.