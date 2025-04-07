Более 110 единиц техники начали устранять последствия снегопада в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжают ликвидировать последствия нестандартного погодного явления — масштабного апрельского снегопада. На эти работы уже направили 110 единиц техники муниципальных предприятий «Благоустройство» и «Дорсервис», а также управляющих компаний.

Техника чистит пешеходные зоны, подходы к социально значимым объектам, дороги и тротуары. Также около 550 сотрудников коммунальных служб работают в том числе на придомовых территориях и остановках общественного транспорта. Здесь задействовали 46 единиц техники.

«Несмотря на то, что основная часть спецтехники уже была переведена на весенний режим работы и переоборудована на содержание территорий в условиях сухой и теплой погоды, мы оперативно мобилизовали все имеющиеся ресурсы. Стремимся обеспечить безопасное и комфортное передвижение по округу как для автомобилистов, так и для пешеходов», — добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Дороги и тротуары чистят 63 единицы техники. Активную работу продолжают и управляющие компании муниципалитета.