Более 110 детей посетили «Мастерскую Деда Мороза» в Дмитрове

Акцию к Новому году провели в торгово-развлекательном центре в Дмитрове. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и создать собственные праздничные изделия.

Мероприятие проводят ежегодно. Оно длится два дня. В «Мастерской Деда Мороза» детей научили делать новогодние игрушки и поделки.

Помогали им в этом представители «Молодой Гвардии», а также депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Также Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребенку сертификаты, значки помощников главного волшебника страны и новогодние открытки.

«Традиционная предновогодняя акция „Мастерская Деда Мороза“ пользуется большой популярностью ежегодно собирает на творческие занятия на площадке торгово-развлекательного центра более 100 ребят», — сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов.