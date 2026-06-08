Более 1,1 тысячи школьников Подольска начали работать в трудовых бригадах

Школьники из трудовых бригад округа разбирают новые учебники в библиотеках, ремонтируют парты, красят заборы и скамейки на улице. Также ребята помогают приводить в порядок школьные территории, ухаживают за клумбами и участвуют в мелком ремонте инвентаря.

Все ученики работают по Трудовому кодексу, каждый день засчитывается им в трудовой стаж. Продолжительность смены зависит от возраста — от двух до трех часов. Всего в этом году в округе в бригадах заняты 1138 подростков от 14 до 17 лет — на 82 больше, чем в прошлом.

В конце месяца школьники получат зарплату, а также государственную выплату от Единого выплатного центра Министерства социального развития Московской области. Таким образом, ребята не только пробуют себя в труде и зарабатывают первые деньги, но и чувствуют поддержку со стороны региона.