Более 1,1 тысячи детей отдохнут в школьных лагерях Воскресенска летом

На время летних каникул в Воскресенске работает 19 пришкольных лагерей. Там смогут отдохнуть 1,1 тысячи детей.

В школьных лагерях работают опытные наставники. В их числе Любовь Куранова с 56-летним педагогическим стажем. Из них 30 она руководит лагерем дневного пребывания. Главный секрет успеха — это любовь к детям и желание сделать так, чтобы каждому ребенку здесь понравилось.

«Проводятся занятия, опытные педагоги без внимания не оставляют детей ни на одну секунду. В столовой повара очень вкусно готовят. Старшеклассники организовывают концерты и представления, дети помладше общаются, играют в подвижные и настольные игры», — рассказала Любовь Ивановна.

Школьные каникулы — любимое время для детворы. Хоть они и длятся три месяца, но заканчиваются очень быстро. Лагерь при школе дает возможность провести это время активно и весело.