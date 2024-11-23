Более 11 тысяч звонков приняли в больнице Балашихи с начала года

В 2024 году операторы кол-центра Балашихинской больницы приняли порядка 12 тысяч входящих звонков от жителей. Горожане обращались с вопросами, замечаниями и предложениями.

Самые частые причины звонков на горячую линию: проблемы с записью к специалисту, вызовом врача на дом, оказанием медпомощи, оформлением листка нетрудоспособности, обеспечением медикаментами.

«На поступившие обращения медработники отвечают быстро, в большинстве случаев в этот же день. С начала года мы приняли и обработали 11 820 звонков. В среднем, это около 60 обращений в день», — отметила заведующая отделом экспертизы временной нетрудоспособности Балашихинской больницы Мария Дранеева.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, позвонить туда можно по номеру: +7 (498) 602-03-59, добавочный 18001. Для обращений доступен и телеграм-чат «Балашиха.Здоровье». Его создали по инициативе Общественной палаты Московской области. В чате состоят почти 13,5 тысяч участников. На обращения оперативно отвечают медработники Балашихинской больницы. Примерно на 96% поступивших вопросов горожане получают ответ.

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