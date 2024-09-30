Более 11 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках летом

Заключительная в этом году акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Подмосковье в выходные. Бригады врачей проводили медосмотры в 23 городских округах региона.

«Формат пользовался спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тысячи человек прошли медосмотры на свежем воздухе. Также за прошедшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пациентам при необходимости выдавали направления для прохождения более углубленного обследования в поликлинике. Результаты диагностики жителям придут в личный кабинет пациента на региональном сайте госуслуг «Здоровье»

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