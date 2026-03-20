Более 11 тысяч жителей Подмосковья оформили разрешения на бесплатную парковку

Платные парковки в Подмосковье начали работать в ноябре 2024 года. Сегодня в регионе доступно более 260 таких площадок. Более 11 тысяч жителей оформили разрешения оставлять там машины бесплатно.

Право на бесплатную парковку оформили более 10 тысяч многодетных, 800 владельцев электромобилей и около 260 водителей мототранспорта. Они подали заявки на получение поддержки и были включены в специальный реестр.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что порядка 800 жителей получили резидентские разрешения, из них 100 могут бесплатно оставлять машины ночью.

Подать заявление на включение машины в реестр можно по ссылке.

Узнать о платных парковка можно на сайте министерства, а получить консультацию — по телефону +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

При получении штрафа за неоплату, его можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения.