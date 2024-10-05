Более 11 тысяч жителей Одинцова обратились в службы спасения в конце сентября

В период с 23 по 29 сентября в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 11400 обращений от местных жителей. Большинство нуждалось в скорой медицинской помощи.

В числе всех обращений заявления в полицию и Госавтоинспекцию. Туда жители обратились 1387 раз. Помимо этого, количество вызовов сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и пожарных составило 148, в газовую службу обратились 153 раза.

Чтобы повысить уровень безопасности в быту, операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили горожанам правила оказания первой медицинской помощи. Сотрудники рассказали о том, как важно быть внимательным при работе с острыми предметами, ножами, лезвием бритвы. Они также отметили, что несоблюдение осторожности может закончиться порезами и кровотечением.

«В большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется, но все-таки важно знать, как остановить кровь при порезе и обработать рану», — рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа Дмитрий Клевакин.

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