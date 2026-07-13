Более 11 тысяч обращений поступило в Систему-112 в Одинцове за неделю

Свыше 11,6 тысячи обращений приняли операторы Системы-112 Одинцовского городского округа с 6 по 12 июля. Чаще всего жители вызывали скорую медицинскую помощь и обращались в правоохранительные органы.

Наибольшее количество обращений — 3653 — поступило в службу скорой медицинской помощи. Еще 1953 вызова были направлены в полицию и Госавтоинспекцию. По линии МЧС и пожарной охраны операторы приняли 260 сообщений, в аварийную газовую службу — 222.

В связи с началом сезона прогулок специалисты одинцовской Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили жителям о правилах безопасности при посещении леса. Перед выходом рекомендуется выбирать яркую одежду, полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой внешний аккумулятор, запас питьевой воды, спички в герметичной упаковке, свисток и средства защиты от клещей.

Дополнительной мерой безопасности станет установка мобильного приложения «112 МО» с включенной геолокацией: в экстренной ситуации это позволит операторам быстрее определить местонахождение человека и направить помощь.