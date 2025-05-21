Более 11 тысяч летних цветов украсят клумбы в Волоколамске

Однолетние растения начали высаживать в Волоколамском муниципальном округе. Как только погода окончательно нормализуется и весеннее тепло вступит в свои права, клумбы пополнятся новыми цветами.

Сейчас озеленители высаживают яркие летние цветы — виолу и петунии. А вскоре на клумбах появятся бегонии, агератум и тагетис. Эти и другие однолетние цветы будут радовать жителей и гостей муниципалитета своим цветением до самых осенних заморозков.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова напомнила, что продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жители муниципалитета могут до 12 июня выбрать одну из пяти представленных общественных территорий, которую в случае победы обновят в первую очередь. Голосование доступно на портале «Госуслуги».

Напомним, что в Волоколамском округе также началось благоустройство народных троп. Работы проводят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком». В 2025 году в муниципалитете планируют обустроить пять объектов.