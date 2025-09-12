Более 11 тысяч ям на дорогах устранили с начала года в Подольске

В округе с января устранили более 11 тысяч ям на дорогах. Это на 46% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Темпы по выполнению работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения выросли благодаря увеличению количества бригад и техники.

Специалисты оперативно выявляют дефекты дорожного полотна и устраняют их в регламентированные сроки. Работы проводятся ежедневно. Ремонт выполняется на основании еженедельного инспектирования улично-дорожной сети и по заявкам жителей.

В холодное время года применяют две основные технологии ямочного ремонта: холодным и литым асфальтом. Работники оперативно выходили на проблемные участки и использовали технологии, которые помогают быстро устранить ямы. Ямы тщательно подготавливали для закладки асфальтом, делали контурную обрезку дорожного полотна. Прогревали газовой горелкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление нового асфальта с основанием, особенно учитывая погодные условия.