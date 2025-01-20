Более 11 тысяч гектаров лесов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Агротехнические и лесоводственные уходы затронут более 11 тысяч гектаров земель в 2025 году. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«Лесовосстановление — длительная, многолетняя работа, включающая в себя последовательные этапы, от качественного выполнения каждого из которых напрямую зависит конечный результат», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, специалисты уничтожат нежелательную растительность на площади около шести тысяч гектаров, а также скосят траву и кустарники на четырех тысячах гектарах земли. Помимо этого, проектом предусмотрена посадка деревьев на площади 1,5 тысячи гектаров.