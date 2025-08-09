Более 11 ценных экспонатов передали историко-художественному музею в Щелкове

Меценат Дмитрий Лесных передал в дар историко-художественному музею в Щелкове 11 экспонатов. Все они относятся ко временам дореволюционной России и Великой Отечественной войны.

Военной тематикой Дмитрий интересуется с детства — его отец был военнослужащим. Экспонаты он привез с Московской и Калужской областей.

«Там с юга заходили фашистские войска, там велись серьезные бои, очень много кровавых сражений было. Раз съездил, второй. Когда ты сам что-то находишь и поднимаешь, ты понимаешь, что ты прикасаешься к чьей-то жизни, ты прикасаешься к быту того человека», — сказал Дмитрий Лесных.

Одним из первых переданных экспонатов стала ложка. Также среди находок есть советские и немецкие зажигалки, мундштук, дореволюционные граммофонные пластинки.

Сейчас Дмитрий в составе местной волонтерской группы «Быть добру» привозит экспонаты с передовой. Это окопное творчество и сувениры. После победы он планирует передать коллекцию в музей.