Более 11 километров противопожарных дорог приведут в порядок в Истре

В 2025 году в Истринском филиале «Мособллес» запланировано проведение работ по обустройству лесных дорог общей протяженностью 11,3 километра.

Специалисты лесничества активно включились в работу, чтобы обеспечить безопасный доступ к лесным участкам в случае возникновения пожаров.

В соответствии с техническим заданием эксплуатация лесных дорог включает в себя очистку от кустарников и поросли с использованием бульдозера, выравнивание и планировку проезжей части, засыпку ям. Удаленные хворост и мелкие древесные остатки укладываются вдоль дороги на расстоянии 2–3 метров для последующего перегнивания.

"Мероприятия важно провести в установленные сроки. Есть сложности с работой техники на отдельных лесных участках в связи с их переувлажнением, но в любом случае необходимо расчистить дороги от растительности и завалов, образовавшихся в ходе неблагоприятных погодных условий", - сообщил помощник участкового лесничего Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Богдан Грещук.

К работам приступили на трех участках в Новоиерусалимском участковом лесничестве, где уже совсем скоро можно будет без препятствий проехать по лесному массиву.