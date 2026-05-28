Более 11 километров дорог отремонтировали по Народной программе в Зарайске

Итоги пятилетней работы «Единой России» подвели в Зарайске. Благодаря Народной программе партии преобразился не только сам город, но и сельские территории.

В округе привели в порядок больше 11 километров дорог, большую часть из которых составляют сельские маршруты. Свыше 5, 5 километра новых трасс построили к деревням Малое Еськино, Косовой и Федоровке, а в Карино и Мендюкино обновили покрытие.

Также по Народной программе были модернизированы очистные сооружения в селе Протекино. В деревне Летуново построили новый водозаборный узел. Во многих поселках старые котельные заменили на современные блочно-модульные, которые более надежны и экономичны.

В настоящее время ведется модернизация теплотрассы в деревнях Алферьево и Зименки. «К нам уже поступили новые трубы — многослойные, в термоизоляции. Тепло не теряют, прослужат долго. Работы планируем закончить до отопительного сезона», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко.

Жители с надеждой ждут окончания работ. «Зимой регулярно возникают аварийные ситуации на сети. Это вполне объяснимо — трубы давно уже устарели. А сейчас видим — работы идут полным ходом», — отметила жительница Алферьева Любовь Смирнова.

«Единая Россия» уже начала формирование новой Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. Каждый житель может внести свое предложение на сайте естьрезультат.рф или по горячей линии 8-800-200-89-50.