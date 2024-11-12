Более 107 тысяч тонн урожая собрали в теплицах Подмосковья с начала года

Подмосковные аграрии собрали более 107 тысяч тонн урожая с тепличных комплексов. Использование агротехнологий позволяют выращивать овощи без потери полезных свойств круглый год.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, урожай огурцов с января составил 68,6 тысяч тонн, томатов — 35,6 тысяч тонн, а листового салата более трех тысяч тонн.

В Кашире с начала года аграрии собрали 56,5 тысяч тонн урожая с теплиц, Луховицах — 24,2 тысяч, а в Воскресенске —более 80 тонн овощей защищенного грунта.