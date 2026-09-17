Более 104 тысяч жителей округа прошли диспансеризацию в Химках в 2026 году

С начала 2026 года профилактические осмотры и диспансеризацию в Химках прошли 104 235 человек. Пройти обследование могут все совершеннолетние жители, имеющие полис ОМС Московской области.

В рамках диспансеризации проводятся базовые анализы и осмотр терапевта, а также дополнительные исследования в зависимости от возраста и медицинских показаний. Для жителей от 25 лет доступен скрининг на гепатит С, для граждан от 18 до 49 лет рекомендован репродуктивный чек‑ап.

Пациентам бесплатно проводят общий анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина, электрокардиография, измерение роста, веса и окружности талии, расчет индекса массы тела, фиксацию артериального давления и пульса, а также анкетирование для выявления факторов риска. Состав обследований определен Минздравом и зависит от возраста и пола пациента.

Первый этап диспансеризации включает прием терапевта, базовые измерения и первичные анализы, что обычно занимает около часа. Дальнейшие обследования, включая консультации узких специалистов и инструментальные исследования, проходят отдельно и требуют дополнительного времени.

Обследование можно пройти в любой государственной поликлинике округа. Запись доступна через портал «Госуслуги», по телефону 122 или при личном обращении в медицинское учреждение. Работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, для этого достаточно согласовать дату с руководителем и подать заявление.

Летом в Химках работал выездной пункт диспансеризации в парке имени Льва Толстого, в пространстве «Артишок». Акция проходила по воскресеньям без записи, при себе нужно было иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация в России имеет долгую историю. Ее основы закладывались еще в конце XIX века, когда прогрессивные врачи того времени, такие как Боткин, Сеченов, Пирогов и другие, подчеркивали важность предупредительной медицины, а в земских медучреждениях стали внедряться элементы диспансерного метода.

В 1986 году была принята программа всеобщей диспансеризации населения: в поликлиниках создали отделения и кабинеты профилактики, увеличили численность участковых терапевтов и педиатров, улучшили лабораторно‑инструментальное оснащение.

С 2006 года стартовала дополнительная диспансеризация работающего населения по месту работы, а не по участково‑территориальному принципу. Позже была разработана новая система, а именно диспансеризация определенных групп взрослого населения, которая позволяет обеспечить устойчивую работу поликлиник при личной ответственности как врача, так и пациента.

Сегодня развитие системы диспансеризации предусмотрено национальными проектами «Здравоохранение» и «Демография».