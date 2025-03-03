Более 1000 жителей приняли участие в масленичных мероприятиях в Дубне

Масленицу в Дубне отметили сразу на двух площадках — в Парке семейного отдыха и на площади Космонавтов. Для жителей и гостей округа организовали концерты, огненные шоу, конкурсы и народные забавы.

Гости праздника могли поучаствовать в активностях: к примеру, подраться подушками и распилить дрова на скорость. Также всех угощали блинами и горячим чаем.

Кульминацией масленичных гуляний стало огненное шоу. Его сопровождали артисты в серебристых зеркальных костюмах.

«Праздник стал символом того, что зима отступила. Впереди — весна, которая в нашем городе особенно прекрасна!» — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Всего мероприятия, посвященные Масленице и проводам зимы, в Дубне посетили более тысячи человек.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 350 тысяч человек побывали на развлекательных программах на Масленицу в парках Подмосковья.