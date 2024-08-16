Более тысячи жителей Лобни проверили свой ВИЧ-статус в этом году

В больницах Лобни бесплатно определяют ВИЧ-статус пациента. В этом году процедурой воспользовались более тысячи человек.

Пациенты, помимо анализа, узнали о способах передачи инфекции, мерах защиты, а также оценили степень риска заражения.

«Тест на ВИЧ-инфекцию не требует специальной подготовки и является важным элементом профилактики и контроля за распространением этого заболевания. Сдавать его желательно раз в год, поскольку риск инфицирования есть у каждого. Это такая же необходимость, как знать уровень сахара в крови», — считает врач-инфекционист Лобненской больницы Татьяна Истомина.

После тестирования пациент получает конфиденциальный результат. Его можно обсудить с медицинским работником. При положительном ответе инфицированному предлагают поддержку и лечение. Пройти тестирование можно в поликлинике по месту прикрепления.

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