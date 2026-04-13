Более 1000 жен военнослужащих оформили пособие на ребенка в Москвском регионе

Семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, могут оформить ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. В Москве и Подмосковье такую поддержку оформили 1,1 тысячи женщин.

Как рассказали в отделении Соцфонда по Москве и области, поддержку получают семь военнослужащих, в том числе тех, кто служит в зоне СВО.

Пособие назначают независимо от дохода, его выплачивают со дня рождения ребенка и до окончания службы. Оформить поддержку может родственник, ухаживающий за ребенком, а также опекун. Размер пособия — 19,3 тысячи рублей.

Жене мобилизованного военнослужащего со сроком беременности не менее шести месяцев назначается пособие в размере 45 тысяч рублей.

«Жены военнослужащих могут оформить и другие меры поддержки в связи с рождением и воспитанием ребенка. К примеру, для семей с детьми до 17 лет и беременных жен военнослужащих действует упрощенный порядок назначения единого пособия», — добавили в фонде.

В Подмосковье максимальный размер единого пособия на детей составляет 19,6 тысячи рублей.

Оформить поддержку можно в личном кабинете на «Госуслугах», а также в клиентской службе отделения Соцфонда и в МФЦ.