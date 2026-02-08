Более 1000 выпускников из Коломны сдадут госэкзамены в 2026 году
Школьники округа готовятся к государственной итоговой аттестации. Для экзаменов подготовят шесть специально оборудованных пунктов, включая новые площадки.
В этом году школу окончат 1047 одиннадцатиклассников — на 83 человека больше, чем в прошлом.
По словам заместителя начальника управления образования Коломны Людмилы Зайченко, второй год подряд растет число участников экзаменов, выбирающих профильную математику и предметы естественно-научного цикла. Педагоги отмечают, что такая стабильность говорит о сознательном подходе к выбору будущей профессии. Почти 37% выпускников стремятся получить образование в сфере высоких технологий, инженерного дела и науки.
Основной экзаменационный период начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, а математику — 8 июня. Для улучшения результатов предусмотрены резервные дни 8 и 9 июля.
Для девятиклассников, планирующих поступать в колледж по определенным профессиям, в этом году действует эксперимент: для получения аттестата достаточно сдать русский язык и математику. Те, кто останется в 10 классе, будут сдавать четыре экзамена. Всего девятый класс окончат более 2,5 тысяч ребят. 11 февраля им предстоит пройти обязательное итоговое собеседование по русскому языку. Определиться с предметами по выбору и подать заявление необходимо до 2 марта.
Напомним, Московская область вошла в федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет выпускникам быстрее получать специальность.