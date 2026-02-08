Более 1000 выпускников из Коломны сдадут госэкзамены в 2026 году

Школьники округа готовятся к государственной итоговой аттестации. Для экзаменов подготовят шесть специально оборудованных пунктов, включая новые площадки.

В этом году школу окончат 1047 одиннадцатиклассников — на 83 человека больше, чем в прошлом.

По словам заместителя начальника управления образования Коломны Людмилы Зайченко, второй год подряд растет число участников экзаменов, выбирающих профильную математику и предметы естественно-научного цикла. Педагоги отмечают, что такая стабильность говорит о сознательном подходе к выбору будущей профессии. Почти 37% выпускников стремятся получить образование в сфере высоких технологий, инженерного дела и науки.