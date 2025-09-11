Более 1000 тонн зерна собрали в Орехово-Зуеве

Уборка урожая продолжается в Орехово-Зуевском округе. Несмотря не дожди этим летом, показатели оценивают положительно.

Аграрии произвели 350 тонн овощей открытого грунта, а также более 1000 тонн — закрытого. Кроме того, собрали 300 килограммов ягод малины.

Также активно идет кормозаготовка. Специалисты уже обработали более пяти тысяч гектаров земли, заготовили свыше 2,6 тысячи тонн сена и 5,6 тысячи тонн сенажа.

«Вблизи деревни Смолево, Соболево и Хотеичи на арендованных участках выращивают зерновые и зернобобовые культуры АО „Воскресенское“. Сейчас собрали пшеницу яровую и ячмень. Впереди сбор рапса. Весь собранный урожай пойдет на приготовление комбикорма для собственного молочного стада, а это порядка 1250 голов. Предприятие полностью обеспечивает себя кормами», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.