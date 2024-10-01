Более 1000 светильников установили в 12 населенных пунктах под Серпуховом в июле

Программа модернизации освещения продолжается в городском округе Серпухов. В ее рамках обновляют системы наружного освещения, светотехническое оборудование и устанавливают светильники.

Системы наружного освещения обустраивают в Серпухове в рамках реализации проекта «Светлый город». Сейчас на 11 объектах уже установили 375 опор и 835 светильников уличного освещения, скоро их подключат.

Подобные работы прошли в Протвине. Там установили 115 опор уличного освещения. Все новые линии уже подключили к действующей сети.

Еще 85 опор и 136 светильников установят в Пущине. Оборудование уже смонтировали на улицах Старопущинской и Михайловский спуск.

Также за счет средств бюджета Серпухова в июле в 12 населенных пунктах установили 1051 светильник и проложили более 35 километров линий СИП.

В сентябре подписали контракты на проведение работ по устройству и модернизации уличного освещения на шести улицах в Серпухове, а также в 14-ти деревнях округа, поселке Шарапова Охота и селе Липицы.

В этом году подобные работы пройдут в деревнях Аладьино, Волково, Костино, Левашово, Райсеменовское, Скрылья, поселке Шарапова Охота и селе Липицы.

Отметим, что работы проходят благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды на 2023–2027 годы».

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