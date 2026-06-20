Более 1000 наград вручили воспитанникам учреждений культуры в Химках

На профильном совещании под руководством главы округа Инны Федотовой 18 июня обсудили достижения юных талантов и дальнейшие планы развития отрасли. В этом учебном году воспитанники учреждений культуры Химок завоевали более 1000 наград высшей степени и 83 Гран-при.

Центральная детская школа искусств и Детская школа искусств имени Верстовского вошли в Общероссийскую книгу Почета «Одаренные дети России». В этом году свидетельства об окончании школ искусств получили 342 выпускника, более десяти из них уже поступили в ведущие творческие вузы страны.

«Последовательно развиваем инфраструктуру, поддерживаем талантливых детей и педагогов, укрепляем наши учреждения культуры. Уверена, что вместе мы сделаем Химки одним из самых ярких культурных центров Подмосковья», — отметила Инна Федотова.

Отдельное внимание уделили развитию театра «Наш дом». Для его дальнейшего роста определили ключевые задачи и наметили шаги по расширению творческих возможностей учреждения.

«Более тысячи наград высшей степени и 83 Гран-при — это не просто цифры. Это результат работы педагогов, таланта детей и системы поддержки, которая сложилась в Химках. Юные музыканты, художники, танцоры представляют наш округ на всероссийских и международных конкурсах, и их успехи говорят сами за себя. Особенно радует, что больше десяти выпускников школ искусств уже поступили в ведущие творческие вузы страны», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

В округе также планируют усилить взаимодействие между культурными площадками. Выставки Химкинской картинной галереи имени Горшина будут представлены в фойе театра перед спектаклями, что позволит познакомить с работами художников еще больше жителей и гостей города.