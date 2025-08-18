Более 1000 метров народных троп заасфальтировали в Коломне и Озерах

Работы по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком» полностью завершили в Коломне. Благодаря этому для жителей благоустроили более тысячи метров тропинок.

Оборудованные дорожки появились по восьми адресам. Они ведут к детскому саду № 28 «Ласточка» в селе Акатьево, к школе № 15 на бульваре 800-летия Коломны, к детскому саду № 7 «Росинка», к Центру детского творчества, детскому саду № 14 «Веселые звоночки» и гимназии № 4 в Озерах.

«Всего подрядчики заасфальтировали 1012 метров стихийных пешеходных маршрутов — так называемых народных троп: 589 метров в Озерах и 423 метра — в Коломне», — сказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Отметим, что в рамках программы «Пешком» в Подмосковье благоустраивают стихийные протоптанные жителями тропинки. Таким образом привычные ежедневные маршруты становятся удобными и безопасными.