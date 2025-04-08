Более 1000 мероприятий проведут ко Дню Победы в Балашихе 9 мая

Городской округ Балашиха активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая. В этом году в округе запланировали свыше 1000 праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Особое внимание уделят ветеранам войны, для которых подготовили множество сюрпризов и подарков. В преддверии праздника уже вручили около 700 юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и труженикам тыла, проживающим в округе.

«В Балашихе живут 23 ветерана, непосредственно участвовавшие в войне, среди которых восемь человек перешагнули вековой юбилей. Мы постоянно заботимся о них, поздравляем с праздниками и решаем их вопросы», — рассказал председатель Совета ветеранов Балашихи Сергей Лысюк.

Кроме того, ветеранам и инвалидам военных лет помогают улучшить жилищные условия: проводят ремонты в квартирах, закупают мебель и бытовую технику.

«Мы получили перечень из 50 пунктов от ветеранов о том, в чем они нуждаются. Это в основном косметический ремонт и закупка бытовой техники. Мы практически выполнили все пожелания», — пояснила заместитель главы Балашихи Лилия Татевоссян.

К юбилейной дате «кузнецам Победы» выплатят материальную помощь: по 70 и 40 тысяч рублей из областного бюджета и по пять тысяч рублей из городской казны. Также в Балашихе планируют привести в порядок более 30 памятников воинской славы и четыре братских захоронения времен войны.

«Мы уже провели совет краповых беретов, где приняли решение привести в порядок место, посвященное участникам Великой Отечественной войны, которые работали в „Зверосовхозе“», — добавил Сергей Лысюк.

Ветераны встретят 9 мая на параде Победы в столице и на торжественных приемах президента России и губернатора Подмосковья. В Балашихе в этот день пройдут праздничные митинги на площади Славы и в сквере Победы, а также легкоатлетический пробег «Эстафета Памяти». Город готовится отметить эту важную дату с достоинством и уважением к подвигу своих ветеранов.