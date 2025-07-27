Более 1000 культурно-массовых мероприятий прошло в Химках с начала лета

Насыщенная досуговая программа проходит этим летом в Химках. Для жителей организуют спортивные, развлекательные и культурные события.

Мероприятия проводят в местных парках, в том числе в парковой зоне «Экоберег» и в сквере «Юбилейный». По формату это различные представления, концерты, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные активности.

«Самыми востребованными мероприятиями в парках у горожан являются концерты, мастер-классы для детей и взрослых, а также патриотические лекции, которые мы проводим на летних площадках», — прокомментировала депутат Химок Надежда Смирнова.

К примеру, в июле квест «Ночь в музее» прошел в выставочном комплексе «Артишок». Участники выполняли задания в полной темноте.

Напомним, что афиша мероприятий есть на страницах в социальных сетях парков Химок.