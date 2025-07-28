Более 1000 ям на дорогах устранили в Можайском округе с начала года

Ямочный ремонт муниципальных дорог и дворовых территорий активно ведется в Можайском округе. Специалисты ежедневно обследуют дорожное покрытие, выявляя проблемные участки.
В 2025 году уже устранили более 878 дефектов на внутриквартальных проездах и дворовых территориях и 1038 — на дорогах округа.
В настоящее время бригады Единого дорожного транспортного центра выполняют ямочный ремонт возле остановки общественного транспорта в поселке Гидроузел. Рабочие сначала проводят фрезеровку поврежденного покрытия и очистку от асфальтной крошки. Затем засыпают холодную асфальтобетонную смесь, прогревают ее горелкой и уплотняют специальным инструментом — виброплитой — для долговечности покрытия.
Работы на дворовых территориях проводят комплексно — на объектах устраняют все выявленные дефекты.
Жители Можайского округа оставить заявку на ремонт по телефонам: 8 (49638) 23-088, 8 (49638) 42-220.
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