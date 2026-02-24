Более 1 тысячи гостей отметили Масленицу в Балашихе

На Фабрике 1830 в Балашихе прошла Арт-Масленица, собравшая более тысячи гостей. Праздник организовало сообщество «Энтузиасты».

Гости из Балашихи и соседних городов на протяжении двух дней пробовали блины с разными начинками и пили горячий чай. Для посетителей подготовили народные забавы и арт-активности.

Центральным событием стал обряд сожжения «головы с плохими мыслями». Это творческая интерпретация традиции помогла гостям попрощаться с негативом и встретить весну с новыми надеждами.

Желающие водили хороводы, плели браслеты и обереги, участвовали в тематических конкурсах. Атмосфера праздника объединила людей разных возрастов и интересов. В условиях быстрого ритма жизни такие встречи напоминают о важности культурного наследия и его сохранении для будущих поколений.