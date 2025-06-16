Более 1000 гектаров многолетних трав скосили на сенаж в Озерах

Специалисты продолжают готовить корма для крупного рогатого скота в Озерах. Активно идут работы в агрохолдинге «ОСП агро».

Уже скосили 1147 гектаров многолетних трав на сенаж и 53 гектара на сено. Сотрудники холдинга убрали с полей 1020 гектаров на сенаж и 31 гектар на сено.

Всего в этом году под многолетние травы компания выделила более 3,3 тысячи гектаров угодий. Сейчас в траншеи на сенаж с первого укоса многолетних трав заложили 9512 тонн.

«Скошенная зеленая масса сушится на полях до достижения необходимых параметров влажности. Далее она собирается кормоуборочными комбайнами, измельчается и загружается в транспортные средства. Добавляется консервант, активизирующий процесс ферментации. Масса распределяется в траншеи, где подвергается планировке и трамбовке», — объяснили в агрохолдинге.

Отметим, что главный вид деятельности «ОСП агро» — это производство молока и разведение крупного рогатого скота. Для его кормления на полях и выращивают собственные сельхозкультуры.