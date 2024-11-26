Более 1000 дворников устраняли последствия снегопада в Балашихе в выходные

В городском округе Балашиха для ликвидации последствий снегопада в выходные вывели на дороги 1048 дворников и 133 машины снегоуборочной техники. Очищенные улицы, тротуары и проезжие части сотрудники коммунальных служб обработали противогололедными средствами.

В уборке улиц от снега в Балашихе участвовали 880 дворников и 103 единицы техники от управляющих организаций муниципалитета, а также 168 дворников и 30 единиц техники от Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство — Балашиха».

Специалисты убирали снег на входных группах многоквартирных домов, расчищали подъезды к контейнерным площадкам, приводили в порядок лестницы и спуски. Помимо этого, они очищали пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки, детские и спортивные зоны во дворах. Во время уборки снега сотрудники коммунальных служб посыпали дороги, тротуары и проезжие части противогололедными материалами.

Напомним, во время снегопадов и гололеда необходимо быть особенно осторожным за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Чтобы не мешать уборке снега, оставлять машину нужно на парковках. Горожане могут обращаться в свою управляющую компанию или на региональный портал «Добродел» при возникновении вопросов по очистке улиц и тротуаров от снега и наледи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».