Более 1000 домовладений подключили по программе соцгазификации в Истре за год

Программа соцгазификации позволила подключить к сетям 1060 новых домовладений в Истринском округе в 2025 году. Таким образом, общее число газифицированных по этой льготе домов в муниципалитете приблизилось к 4500.

Акционерное общество «Мособлгаз» в минувшем году обеспечило доступ к «голубому топливу» для новых абонентов. Это говорит о динамичном росте охвата программы. По ее условиям, газораспределительные сети до границ участков прокладывают бесплатно, а для ряда льготных категорий предусмотрены дополнительные меры поддержки.

С начала действия программы всего подключили 4528 домовладений. Только за прошлый год построили более 1050 газопроводов-вводов.

Важным элементом программы является дополнительная мера поддержки, которая включает бесплатное проведение работ внутри участка и предоставление газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей. На эти льготы могут рассчитывать многодетные семьи, члены семей участников и ветеранов Великой Отечественной войны, мобилизованные граждане и члены их семей, ветераны боевых действий и другие установленные законом категории граждан.