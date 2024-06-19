Более 1000 домов подготовят к осенне-зимнему периоду в Мытищах к сентябрю

1355 многоквартирных домов и 175 объектов социальной сферы подготовят к осенне-зимнему сезону в Мытищах. Планы обсудили на оперативном совещании.

Подготовительные работы должны пройти во всех объектах. Сейчас округ готов к осенне-зимнему периоду на 25%. Специалисты пока подписали 331 паспорт готовности. Гидравлические испытания уже провели на 20 котельных. Срок сдачи всех объектов — до 15 сентября.

Параллельно проходит обучение сотрудников теплоснабжающих организаций к аварийным ситуациям. Их тренируют своевременно устранять последствия инцидентов, в том числе с привлечением других организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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