Более 1000 человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в Наро-Фоминске

Международная историческая акция «Диктант Победы» прошла в Наро-Фоминске. Ее участниками стали более тысячи жителей округа.

Жители прошли тестирование, темой которого стали события Великой Отечественной войны. При этом акция нацелена не просто на проверку знаний, а на сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

В этом году часть вопросов касалась специальной военной операции. Диктант прошел на 25 площадках в Наро-Фоминске.

Всего участники выполнили 25 заданий как с вариантами ответов, так и с краткими ответами. На тестирование давалось 45 минут.

Результаты можно будет узнать на сайте международной акции. Отметим, что все участники получат именные сертификаты с итоговыми баллами. Также подарком победителям будут дополнительные преференции при поступлении в высшие учебные заведения страны.