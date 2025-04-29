Более 1000 человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в Дмитрове

Дмитров присоединился к международной общественной акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители прошли тестирование на знание основных событий тех лет.

Участники акции написали исторический диктант на 36 площадках офлайн, а также онлайн. К примеру, в центральной локации — на Перемиловской высоте — в нем поучаствовали свыше 100 человек, в том числе глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, кадеты, юнармейцы, студенты, ветераны, волонтеры, депутаты и активные жители.

«На этой священной земле наши предки начали путь к Великой Победе. Мы — наследники победителей, и будущее нашей страны будет таким же великим, как ее история! Сегодня, как и тогда, наша сила — в единстве. Мы помним. Мы гордимся», — сказал Иван Курданин.

Тестируемые ответили на 25 вопросов за 45 минут. В этом году темы касались не только событий Великой Отечественной войны, но и спецоперации.

Отметим, что акцию проводят шестой год подряд. Ее инициировали активисты партии «Единая Россия». Результаты опубликуют через несколько дней.