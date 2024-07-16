Более 1000 человек посетили фестиваль «Культурный код Подмосковья» в Чехове

Фото: Медиасток.рф

Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» стартовал в Чехове в городском парке и парке «Дубки». Для гостей провели мастер-классы по сапбордингу и рукоделию, а также викторины и конкурсы.

В рамках фестиваля прошел бесплатный мастер-класс по сапбордингу. Также для всех желающих работала фотозона «Гордость земли Чеховской». Здесь разместили портреты людей, связанных с историей городского округа.

Кроме спортивных мероприятий, для посетителей подготовили развлекательную программу и мастер-классы от местных рукодельниц и художниц. Для детей провели игры, викторины и конкурсы.

Всего фестиваль «Культурный код Подмосковья» посетило более 1000 человек. Следующее мероприятие пройдет в будущие выходные. Жителей приглашают на ночь в парке со светодиодным заплывом на сапах.

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