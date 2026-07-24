Более 100 жителей прошли выездную диспансеризацию в Химках

В Химках с начала лета 140 человек прошли выездную диспансеризацию. Обследования проводят в мобильном формате на территории выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого.

В Химках выездная диспансеризация работает каждое воскресенье с 9:00 до 13:00 на площадке выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого. Пройти ее могут все желающие старше 18 лет — для этого нужен только полис ОМС. Периодичность осмотров зависит от возраста: до 40 лет диспансеризацию проводят раз в три года, после 40 — ежегодно.

«Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию регулярно, ведь многие заболевания на начальных стадиях протекают бессимптомно, и чем раньше мы их выявим, тем эффективнее будет лечение. Приглашаю всех жителей воспользоваться этой возможностью в выходные дни», — отметила депутат, председатель Совета медсестер Химок Надежда Смирнова.

Программа включает прием терапевта, базовые измерения и первичные анализы — этот этап обычно занимает около часа. Дальнейшие исследования, в том числе консультации узких специалистов и дополнительные обследования, организуют отдельно. Состав процедур определяют с учетом возраста и пола пациента в соответствии с нормативами Минздрава.