Более 100 жителей побывали на приеме у главы Чехова в 2024 году

Глава Чехова провел заключительный личный прием граждан, на котором рассмотрел вопрос догазификации СНТ «Ромашкино». В этом году он принял более 100 жителей округа и помог решить проблемы.

На встрече обсуждались вопросы изменения вида разрешенного использования земельного участка и газификации СНТ «Ромашкино». Михаил Собакин вместе с жителями рассмотрели пути решения, так как вопрос требует отдельной проработки. Заявителям необходимо собрать документы и предоставить их в «Мособлгаз», чтобы собственников включили в программу.

Все вопросы, поднятые на встрече, были оформлены в протокол и взяты в работу.

«За минувший год ко мне на личный прием пришли более 100 жителей. Я благодарю всех за возможность помочь в решении насущных вопросов. Ваше мнение и забота о нашем городском округе Чехов очень важны для меня. Мы продолжим работать над решением возникших проблем и улучшением качества жизни нашего округа», — отметил Михаил Собакин.

Записаться на личный прием можно несколькими способами: заполнить соответствующую форму на официальном сайте администрации, обратиться в службу по работе с обращениями граждан или позвонить по телефону: 8 (496) 726-89-96.