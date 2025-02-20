Более 100 жителей Красногорска уже продлили льготные рецепты с помощью робота

Пилотный проект, который значительно упростит жизнь пациентам, запустили в Красногорской больнице. Жители, получающие льготные лекарства, могут продлить рецепты с помощью искусственного интеллекта.

Голосовой помощник Светлана обзванивает пациентов и напоминает, что срок действия рецепта скоро закончится. Робот предлагает для продления документа записаться на телемедицинскую консультацию к врачу-терапевту.

Этой удобной возможностью уже воспользовались более 100 жителей муниципалитета, было выписано свыше 300 рецептов.

Отметим, что «Светлана» не просит назвать личные данные, а только предлагает записаться на телемедицинскую консультацию на удобное пациенту время. Жителям Красногорска напомнили, что звонки голосового помощника поступают с номера телефона +7 (498) 602-31-35.

Напомним, что для получения бесплатных лекарств нужно входить в одну из льготных категорий. Среди них — инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пациенты с сахарным диабетом и другие.