Более 100 жилых домов отремонтируют в Одинцове в 2026 году

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает государственную программу по комплексному обновлению многоквартирных домов. Сообщается, что в 2026 году в Подмосковье отремонтируют 1449 объектов, большая часть которых расположена в Одинцовском округе.

Перечень работ включает полное обновление ключевых элементов многоэтажек, напрямую влияющих на безопасность, энергоэффективность и комфорт проживания. Строители меняют плоские крыши и скатные кровли, ремонтируют газовую инфраструктуру и внутридомовые инженерные системы (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение), а также модернизируют устаревшие фасады.

Всего за 2026–2028 годы в регионе запланировано отремонтировать свыше 4 тысяч многоквартирных домов. Реализация программы в 2026 году позволит улучшить жилищные условия для 150 тысяч подмосковных семей.