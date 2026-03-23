Более 100 женщин-предпринимателей получили льготные займы в Подмосковье за год

В прошлом году более 300 предпринимателей Подмосковья получили льготные займы областного фонда микрофинансирования. Из них 45% —женщины.

Женщины-предприниматели составили около половины всех получателей поддержки областного фонда микрофинансирования, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева. Их средний возраст составил от 19 до 74 лет, а средний — 44 года.

«Московский областной фонд микрофинансирования — один из инструментов поддержки бизнеса в регионе, которым активно пользуются предприниматели Подмосковья. В 2025 году получателями льготных займов стали более 300 предпринимателей, из них 45% — бизнес-леди», — сказала Екатерина Зиновьева.

Активнее всего в прошлом году поддержкой пользовались предпринимательницы из Красногорска, Одинцова и Солнечногорска.Популярными направлениями работы стали производство, торговля, образовательные услуги, медицина и общепит.

В Мининвесте отметили, что 66% получивших поддержку женщин совмещают бизнес и воспитание детей, при этом 17% из них — многодетные.

Всего в прошлом году Фонд предоставил предпринимателям 325 льготных займов на общую сумму 671,2 миллиона рублей.