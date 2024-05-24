Более 100 заявок подали на предварительное голосование «ЕР» в Королеве

На предварительное голосование партии «Единая Россия» в Королеве поступило более 100 заявок. Это врачи, учителя, представители молодежи и участники СВО. Поддержать кандидатуру можно онлайн.

Свой выбор уже сделал депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян.

«В этом году ожидается значительное обновление депутатского корпуса, превышающее уровень предыдущего избирательного цикла. Среди зарегистрированных участников много новых лиц, представителей МГЕР, а также участников СВО. Это говорит об искреннем желании стать частью единой команды и выполнять задачи, связанные с улучшением качества жизни в нашем округе», — отметил Сергей Керселян.

Голосование продлится до 26 мая включительно.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что документы на предварительное голосование «ЕР» в Подмосковье подали 1900 человек. Из них только 14% — это действующие депутаты, что означает серьезную ротацию на местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».