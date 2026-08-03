Более 100 выпускников окончили школу с медалями в Павлово-Посадском округе

В 2026 году школы Павлово-Посадского округа окончили 108 медалистов. Из них 69 выпускников получили золотую медаль первой степени, 39 — серебряную второй степени.

Лидерами по числу медалистов стали гимназия с 24 выпускниками, лицей с 17 медалистами и школа № 14, где 15 выпускников удостоены наград.

Золотая медаль первой степени вручается выпускникам с итоговыми пятерками по всем предметам за 10–11 классы и результатами ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и профильному предмету. Серебряная медаль второй степени требует пятерок по всем предметам с допуском максимум двух четверок и результатов ЕГЭ не менее 60 баллов.

Медали дают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы — от 1 до 10 в зависимости от решения учебного заведения, а также преимущество при равенстве конкурсных баллов.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов поздравил ребят, их родителей и учителей с заслуженным успехом. Он пожелал выпускникам поступить в выбранные вузы, найти свое призвание и не терять удачи на новом этапе жизни.