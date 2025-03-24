Более 100 врачей в Лобне прошли обучение по телемедицине

Занятие состоялось в Центральной поликлинике Лобни. В масштабном мероприятии участвовал 41 врач, а еще 67 подключились дистанционно.

Среди участников были представители медицинских учреждений из разных муниципалитетов Подмосковья. Обучение организовали Центр внедрения изменений Министерства здравоохранения Подмосковья и Медицинский информационно-аналитический центр региона.

Основной акцент занятия был сделан на эффективной работе с сервисом телемедицинских консультаций. Организаторы продемонстрировали технические аспекты приложения ТМК и подробно ответили на вопросы участников.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен рассказала, что в прошлом году в городе была проведена 45 821 телемедицинская консультация. В этом году планируется увеличить их количество на 15%. Проведенный медицинскими специалистами опрос показал, что 55% респондентов хотят воспользоваться телемедициной для расшифровки анализов.