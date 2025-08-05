Более 100 врачей Подмосковья получили бесплатные земельные участки с января

С начала года 110 медицинских специалистов из Подмосковья получили земельные участки для строительства жилья в рамках региональной программы поддержки. На них врачи могут построить жилые дома или начать вести хозяйство.

Как рассказали в областном Минимуществе, программа поддержки направлена на привлечение медиков к работе в отдаленные деревни и села.

«Участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до шести лет. А после строительства дома землю врачи могут оформить в собственность, совершенно бесплатно. В этом году план выполнен на 110%. Желающие еще есть. Всего же с начала действия закона медикам узких специальностей предоставлено 2 535 земельных участков», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В этом году в Щелкове участки получили 16 врачей, в Коломне — 12, в Серпухове — девять, в Орехово-Зуеве, Егорьевске и Электростали — по шесть, в Пушкино, Ступине и Сергиевом Посаде — по пять, в Раменском, Шатуре и Рузе — по четыре.

Всего в начала действия программы медики получили 205 объектов в Богородском округе, 196 — в Пушкино и 191 — в Раменском. Всего уже освоено 429 участков, на 302 из которых уже построили дома.