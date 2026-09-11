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    Более 100 вожатых Подмосковья получат выплату 70 тысяч рублей в этом году

    Летняя смена 2025 в детском оздоровительном лагере "Литвиново"
    Фото: Летняя смена 2025 в детском оздоровительном лагере "Литвиново"/Медиасток.рф

    В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации новой программы финансовой поддержки для вожатых. О первых результатах выплаты единовременного пособия рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

    Выплату в размере 70 тысяч рублей одобрили для 104 специалистов, завершивших работу в организациях детского отдыха этим летом.

    «Мы впервые ввели эту выплату в текущем году, приняв соответствующий закон. Сейчас, когда летняя кампания завершена, мы видим первые результаты — выплату получат более 100 человек», — рассказал Игорь Брынцалов.

    Право на получение средств имеют сотрудники государственных и муниципальных лагерей региона, чей трудовой стаж в период с 29 мая по 31 августа составил не менее 42 календарных дней.

    «Мы вводили выплату до старта сезона, чтобы и вожатые, и директора лагерей понимали: эта работа будет поощрена», — отметил спикер Мособлдумы.

    Материальная поддержка мотивирует молодежь возвращаться к работе с детьми в следующих сезонах, что напрямую повышает качество и безопасность организованного досуга. Всего за прошедшее лето организованным отдыхом в Подмосковье воспользовались свыше 460 тысяч человек.

    «За каждой сменой стоит ежедневный труд вожатых и всего персонала. Когда молодой человек видит, что его работу ценят реальной поддержкой, он остается в профессии, возвращается на следующий сезон, а значит, дети получают более качественный и безопасный отдых», — подчеркнул Игорь Брынцалов.