Более 100 волонтеров очистили от мусора 2,5 гектара леса под Наро-Фоминском

На территории деревни Александровка Наро-Фоминского городского округа провели акцию «Чистый лес». В ней приняли участие 123 человека — неравнодушные жители, специалисты «Мособллеса», сотрудники экологического отдела, замглавы округа Денис Голубев и депутат Мособлдумы Олег Рожнов, которые очистили 2,5 гектара леса.

По словам главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ, акцию «Чистый лес» инициировала партия «Единая Россия».

«Мероприятие проходит у нас уже третий год подряд. В 2023 привели в порядок лес у Слизнево, в прошлом — лесопарк „Елочки“ в Наро-Фоминске. Так проект превратился в традицию, которую мы будем поддерживать и дальше», — сказал руководитель муниципалитета.

После уборки для участников организовали полевую кухню с кашей и чаем.

Отметим, что среди мусора чаще всего попадался валежник, бытовые отходы же почти не встречались, что говорит о бережном отношении к природе со стороны местных жителей.